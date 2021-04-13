Летчик рассказал об особенностях президентского лайнера

Летчик российской авиации Владимир Попов рассказал об особенностях президентского лайнера. Генерал-майор поделился информацией в видеоролике на YouTube-канале «Сегодня утром».

По словам Попова, самое важное в самолете — система безопасности. Президентский лайнер оснащен всей необходимой техникой для комфортного и надежного полета. На борту самолета установлены радиолокационные, радиотехнические, оптико-электронные и визуальные системы контроля. Эта техника позволяет анализировать пространство вокруг самолета как на земле, так и в воздухе.

«То есть распределенная система сил и средств наблюдения самолета за воздушным пространством сейчас намного совершеннее, чем была раньше», — прокомментировал генерал-майор.

Самолет имеет четыре двигателя. Он сможет продолжать маневры, набирать высоту и снижаться даже при отказе двух из них. А с помощью всего одного двигателя лайнер способен преодолеть 800 километров и осуществить успешное приземление. Самолет обладает очень надежным планером.

Попов отметил, что за безопасность самолета отвечал российский конструктор, доктор технических наук, профессор Генрих Новожилов. Именно он «стоял у истоков первых широкофюзеляжных самолетов».

До разработки нового лайнера высокопоставленные лица летали на самолетах Ил-86 и Ил-62. Решение о выборе самолета для президента осуществляет специальная комиссия.