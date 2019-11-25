Летчик рассказал, как скрыть болезнь на медкомиссии

Пилоты скрывают плохое самочувствие и не жалуются на здоровье на медкомиссии намеренно. Они не хотят остаться без работы и оказаться на пенсии в 50 лет.

Причины подобного поведения назвал сайту радиостанции «Говорит Москва» член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник.

Накануне второй пилот рейса Москва — Анапа скончался в Ростове-на-Дону после экстренной посадки лайнера. По словам Сытника, у погибшего летчика могли быть проблемы с сердцем, о которых он не рассказывал медикам.

«Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются всякие препараты, <…> можно скрыть», — заметил заслуженный пилот.

Практика предполетного досмотра в аэропорту, добавил он, отсутствует за границей. Сама процедура, заявил Сытник, является незаконной.

«Все дается на откуп командиру корабля: если плохое самочувствие, <…> командир его отстранит от полета и возьмет другого летчика», — пояснил пилот.

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Он рассказал, что у летчиков проверяют давление, могут измерить пульс, смотрят на язык и глаза. Специалисты способны сразу заметить, болен ли пилот.

«Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать», — сказал Сытник.

По его словам, не нужно ужесточать правила медкомиссии — пилоты смогут ее обойти. Необходимо, обратил внимание Юрий Сытник, улучшать условия труда, заботиться о том, чтобы они были комфортнее.

Подобное, заключил летчик, случалось раньше и повторится впредь, поскольку «люди до конца пытаются цепляться за свою профессию».