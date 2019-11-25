Летчик рассказал, как скрыть болезнь на медкомиссии
Причины подобного поведения назвал сайту радиостанции «Говорит Москва» член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник.
Накануне второй пилот рейса Москва — Анапа скончался в Ростове-на-Дону после экстренной посадки лайнера. По словам Сытника, у погибшего летчика могли быть проблемы с сердцем, о которых он не рассказывал медикам.
«Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются всякие препараты, <…> можно скрыть», — заметил заслуженный пилот.
Практика предполетного досмотра в аэропорту, добавил он, отсутствует за границей. Сама процедура, заявил Сытник, является незаконной.
«Все дается на откуп командиру корабля: если плохое самочувствие, <…> командир его отстранит от полета и возьмет другого летчика», — пояснил пилот.
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Он рассказал, что у летчиков проверяют давление, могут измерить пульс, смотрят на язык и глаза. Специалисты способны сразу заметить, болен ли пилот.
«Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать», — сказал Сытник.
По его словам, не нужно ужесточать правила медкомиссии — пилоты смогут ее обойти. Необходимо, обратил внимание Юрий Сытник, улучшать условия труда, заботиться о том, чтобы они были комфортнее.
Подобное, заключил летчик, случалось раньше и повторится впредь, поскольку «люди до конца пытаются цепляться за свою профессию».