Летчик Попов поддержал идею создания системы, фиксирующей наличие коронавируса у пассажиров самолета

По словам Попова, реализовать данную идею не трудно. Людям при регистрации выдадут устройства, способные идентифицировать каждого человека, там будут его полные данные и геолокация.

Он сообщил, что устройство определит состояние человека в полете, а по прибытии люди придут в зону обсервации.

«В российском аэропорту их, мягко говоря, „отсортируют“ по всем показателям, и потом им нужно будет выждать до 21 дня. Если у них не появится никаких симптомов, и врачи убедятся, что люди не представляют угроз для окружающих, их будут оправлять по домам», — заявил эксперт.

Летчик отметил, что сделать это реально лишь при согласии пассажиров. При смене решения во время полета придется прибегать к серьезным мерам, например, к суду. Так как люди несут серьезную ответственность перед страной.