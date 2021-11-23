Летчик назвал частую причину ошибок пилотов

Частая причина ошибок пилотов самолетов — недостаточное обучение. Таким мнением поделился с NEWS.ru заслуженный летчик России Юрий Сытник.

Специалист пояснил, что молодые пилоты часто приходят из летных училищ с недостаточным опытом полетов, но их сразу сажают на большие самолеты.

«Недостаточное обучение пилотов к эксплуатации самолетов. Правильно летчиков нужно учить. Те, кто поступает из училищ и без опыта налета на маленьком самолете, сразу садятся на большой самолет. Это молодые люди, которые не умеют работать с фурнитурой кабины», — сказал Сытник.

Он добавил, что также необходимо уделять большее внимание обучению вторых пилотов, чтобы они были в состоянии «подстраховать» основного.