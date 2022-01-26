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    26 января 2022, 15:51

    Летчик Красноперов раскритиковал истребители ВВС США F-35

    Дарья Морозова

    Летчик Андрей Красноперов рассказал о недостатках истребителей ВВС США F-35. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    По данным РИА ФАН, он уточнил, что происшествия с истребителем могли происходить не только из-за самого самолета, но и из-за ошибок летного состава. Тем не менее, Красноперов уточнил, что F-35 критикуют вполне обоснованно.

    «Что касается его технических данных, были случаи нарекания по его управляемости, по скоростным характеристикам, которые были изначально заявлены слишком большие», — рассказал он.