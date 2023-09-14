Общество 14 сентября 2023, 11:50 Летчик-космонавт Рыжиков назвал космический мусор реальной угрозой для действующих спутников и станций

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Космический мусор в околоземном пространстве, который накопился за годы его освоения, несет реальную угрозу для действующих спутников и космических станций. Об этом сообщил герой России, летчик-космонавт Сергей Рыжиков в эфире радио Sputnik.

По его словам, такой мусор представляет из себя вышедшие из строя искусственные спутники Земли и их обломки. Сейчас в околоземном пространстве свыше миллиона объектов размером до 10 сантиметров.

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Космонавт отметил, что решения проблемы найти пока не удается, над этим работают специалисты ракетно-космических отраслей разных стран мира.