  • Летчик-испытатель: Росавиация выдала фальшивые документы пилоту разбившегося Boeing 737-500 в Казани

    14 ноября 2019, 13:33

    Алена Макаренко

    Рустем Салихов, который был пилотом разбившегося в 2013 году в Казани Boeing 737-500, получил фальшивые документы из-за продажности Росавиации. Так считает летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев, сообщило агентство Ura.ru.
    Летчик-испытатель: Росавиация выдала фальшивые документы пилоту разбившегося Boeing 737-500 в Казани

    «В Росавиации продают свидетельства летчикам. Не знаю как сейчас, но тогда это все было поставлено на поток», — заявил он.

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    По его словам, в те годы летные свидетельства выдавали без проверок. Пилоты получали справки, хотя они не предоставляли необходимые данные — кто такие, место учебы, проведенное в небе количество часов, информацию о транспорте.

    «Это попустительство Росавиации, в результате были убиты сотни граждан России», — добавил Толбоев.

    Летчик-испытатель прояснил, что он не обвиняет пилота в неопытности и плохой подготовке, убийстве людей. Герой России рассуждает о комплексном подходе к гражданской авиации, в том числе к летному составу, отметил он.

    В пресс-службе Росавиации пообещали дать комментарий позднее.

    Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» разбился в ноябре 2013 года, когда садился в аэропорту Казани. На борту сидели 50 человек, все они погибли. Среди них были 44 пассажира и шесть членов экипажа. Этим рейсом также летел сын президента Татарстана Рустама Минниханова — Ирек Минниханов.