Летчик-испытатель: Росавиация выдала фальшивые документы пилоту разбившегося Boeing 737-500 в Казани

«В Росавиации продают свидетельства летчикам. Не знаю как сейчас, но тогда это все было поставлено на поток», — заявил он.

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По его словам, в те годы летные свидетельства выдавали без проверок. Пилоты получали справки, хотя они не предоставляли необходимые данные — кто такие, место учебы, проведенное в небе количество часов, информацию о транспорте.

«Это попустительство Росавиации, в результате были убиты сотни граждан России», — добавил Толбоев.

Летчик-испытатель прояснил, что он не обвиняет пилота в неопытности и плохой подготовке, убийстве людей. Герой России рассуждает о комплексном подходе к гражданской авиации, в том числе к летному составу, отметил он.

В пресс-службе Росавиации пообещали дать комментарий позднее.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» разбился в ноябре 2013 года, когда садился в аэропорту Казани. На борту сидели 50 человек, все они погибли. Среди них были 44 пассажира и шесть членов экипажа. Этим рейсом также летел сын президента Татарстана Рустама Минниханова — Ирек Минниханов.