Летчик-испытатель назвал экипаж разбившегося Ил-112В цветом российской авиации

В самолете Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье, находились летчики-испытатели Николай Куимов, Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Летчик-испытатель, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов в беседе с «360» назвал их цветом российской авиации. По его мнению, у них не было возможности избежать авиакатастрофы из-за предполагаемой неисправности лайнера.

Кнышов сказал, что слышал об этих специалистах, но лично не знал.

«Тем не менее эти люди — цвет нашей авиации. Такого класса летчик-испытатель — это на вес золота. <…> Видео, которое я видел, это явно пожар двигателя с повреждением каких-то конструкций или систем управления самолетом. Поэтому такие летчики, если бы все исправно работало, справились бы. Но тут была полная безысходность — и самолет практически перевернулся на спину и упал практически как камень. Он был неуправляем», — сказал собеседник «360».

Он отметил, что Ил-112В создали по разработкам советских времен. На некоторое время работу над самолетом останавливали и возобновили в 2006 году.

Днем 17 августа стало известно о крушении Ил-112В недалеко от Кубинки. Он рухнул в лесу во время тренировочного полета при заходе на посадку. ОАК сообщила, что на борту находились шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. На месте идут спасательные работы.

Следственный комитет открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности. Выяснением причин авиакатастрофы займется специальная комиссия, созданная Ростехом.