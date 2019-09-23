Летчик-герой Дамир Юсупов отказался переезжать в подаренную квартиру

Командир севшего в поле лайнера вернулся к полетам Подробнее

Юсупов с семьей живет в городе Полевской, в 50 километрах от Екатеринбурга. После удачной посадки пассажирского лайнера в Подмосковье бизнесмены подарили ему и остальным членам экипажа (второму пилоту Георгию Мурзину, а также пяти бортпроводникам) по однокомнатной квартире в новостройке на окраине Екатеринбурга. Ключи от нового жилья вручал губернатор Свердловской области.

«Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», — заявил изданию Юсупов.

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Что делать с подаренным жильем, семья пока не решила, добавил летчик.

15 августа при вылете из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь Airbus A321 «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами. Пилоты смогли посадить самолет на кукурузное поле вблизи аэропорта. Все 226 пассажиров и семеро членов экипажа остались живы. Врачи госпитализировали только одну пассажирку — 69-летняя женщина получила ушиб поясничного отдела позвоночника.

Летчикам присвоили звания Героев России, бортпроводников наградили орденами Мужества.