«Летать не получится». Россиянам объяснили решение авиакомпаний вернуть часть самолетов за рубеж

Российские авиакомпании попросили у Минтранса разрешения вернуть часть самолетов за рубеж. Источник в сфере авиации в беседе с «360» объяснил, что эти самолеты точно не смогут летать в России.

Он напомнил, что после того, как с Boeing произошло две катастрофы, полеты по всему миру прекратились, а затем наконец возобновились, но в России Boeing 737-8 Мах так и остались несертифицированными.

«Страна в числе первых получила эти самолеты, но они до сих пор просто стоят, лизинговые платежи по ним идут, их стоимость со временем снижается. Они летать точно тут не могут. Они и раньше не летали. Зачем им тут стоять, непонятно», — заметил источник.

С грузовыми Boeing 747, по его словам, «чуть другая история, но похожая». В России их использовать невозможно, и они тоже просто стоят, потому что работали на международных маршрутах между Юго-Восточной Азией и Европой. Основной грузопоток был транзитным.

Собеседник «360» подчеркнул, что самолетный парк нуждается в ревизии — нужно разобраться, от каких машин разумнее сейчас отказаться.

«У нас очень много новых, современных самолетов, это то, чем российская авиация всегда гордились: A320neo, А350, Boeing 737-8 Мах. Но их техподдержка очень сложная и сильно зависит от производителя самолетов — как в плане документации, так и в плане компонентов», — отметил источник в сфере авиации.