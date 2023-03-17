Общество 17 марта 2023, 10:07 Летающие на Superjet перевозчики пожаловались на дефицит важных деталей РБК: летающие на Superjet авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания из США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские авиакомпании, которые выполняют региональные рейсы на самолетах Superjet 100, столкнулись с нехваткой американских свечей зажигания. Об этом сообщил РБК.

Свечи необходимы для российско-французских моторов SaM146, которые работают в самолетах. Их поставки прекратились из-за санкций.

Реклама

«Это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых», — привело слова первого заместителя гендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова издание.

Реклама

Дефицит свечей почувствовал даже крупнейший оператор Superjet — авиакомпания «Россия». В весенне-летнем расписании полетов задействуют только 40% судов Superjet.

Панфилов обратился в Минпромторг с просьбой ускорить процесс разработки и выпуска таких свечей российскими производителями.

Ранее россиян предупредили о «лютом» дефиците деталей для автомобилей. Российский миллиардер даже купил запасной Maybach для запчастей.