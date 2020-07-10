Лесорубы из Кургана попытались незаконно вывезти сосну в Казахстан

Машины остановили 8 июля на автодороге Курган — Куртамыш. В кузовах лежала древесина сосны объемом 100 кубических метров. Дерево везли из Кетовского района в соседнюю республику.

Сотрудники ДПС выяснили, что лес перевозили незаконно. На отправителя груза составили четыре административных протокола по статье «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней». Виновному грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Помимо этого у задержанных водителей забрали груз и машины.

В начале 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков признал незаконную рубку деревьев и их транзит в Казахстан основной проблемой в сфере лесного хозяйства региона. Тогда он говорил о борьбе с «черными лесорубами».