Лесорубы из Кургана попытались незаконно вывезти сосну в Казахстан
Сотрудники ДПС в Кургане задержали четыре КамАЗа, на которых водители пытались незаконно перевезти лес в Казахстан. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Курганской области.
Машины остановили 8 июля на автодороге Курган — Куртамыш. В кузовах лежала древесина сосны объемом 100 кубических метров. Дерево везли из Кетовского района в соседнюю республику.
Сотрудники ДПС выяснили, что лес перевозили незаконно. На отправителя груза составили четыре административных протокола по статье «Нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней». Виновному грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Помимо этого у задержанных водителей забрали груз и машины.
В начале 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков признал незаконную рубку деревьев и их транзит в Казахстан основной проблемой в сфере лесного хозяйства региона. Тогда он говорил о борьбе с «черными лесорубами».