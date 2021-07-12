Лесным инспекторам предложили разрешить наказывать за поджоги травы

В России все чаще стали бесконтрольно жечь траву. В результате огонь быстро распространяется и перекидывается на деревья. В связи с этим лесным инспекторам могут разрешить наказывать за поджоги. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сейчас лесные инспекторы не имеют право пресекать нарушения на сельскохозяйственных землях. В их обязанности входит отвечать за порядок только на лесных территориях.

«Грубо говоря, они должны стоять на кромке леса и смотреть, как на них надвигается огневой фронт», — пояснил депутат.

Бурматов рассказал, что партия «Единая Россия» предусмотрела в программе на следующие пять лет работы Госдумы задачу расширения полномочий лесных инспекторов. Депутаты уверены, что нужно дать право составлять протоколы об административных правонарушениях в километровой зоне вокруг леса в отношении людей, которые устраивают сельхозпалы. Бурматов также подчеркнул, что лесничим необходимо поднять зарплаты и увеличить штат сотрудников.