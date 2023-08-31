Важное 31 августа 2023, 11:15 Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали Власти Кубани сообщили о ликвидации лесного пожара в Геленджике РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС полностью ликвидировали лесной пожар в Геленджике. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пожар на склоне Маркотха в Геленджике полностью ликвидировали. Благодарю всех спасателей, пожарных и добровольцев, которые приняли участие в борьбе с огнем», — написал он.

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По словам Кондратьева, впереди регион ждет оценка ущерба от ЧП, но уже стало понятно, что лес будет долго восстанавливаться.

«Это еще одно напоминание необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности, особенно в лесу», — добавил глава региона.

Лес в Геленджике загорелся 29 августа. Спустя сутки пламя охватило территорию порядка 40 гектаров. Работу спасателей осложнили сухая погода и сильные порывы ветра.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявлял, что это пожар стал самым крупным в городе за последние восемь лет.