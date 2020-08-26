Пожар под Анапой локализовали. Площадь, которую охватил огонь, достигла 130 гектар. Также удалось локализовать возгорания в Новороссийске и Геленджике.

В тушении пожара принимали участие авиационные и наземные техники спасательных служб. Благодаря комплексному подходу к 12 часам дня удалось локализовать пожар между поселками Большой и Малый Утриш. Об этом сообщила администрация Анапы на своей странице в Instagram.

В сообщении отмечается, что спасательные работы продолжаются. Задействованы 500 человек и 86 единиц техники. Общая площадь, которую охватил пожар в Анапе, составляет 130 гектаров. В самом заповеднике «Утриш» огонь прошел 65 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Также сегодня утром стало известно о локализации пожаров в Новороссийском лесничестве и на территории Геленджикского лесничества. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в Telegram-канале.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев винит в пожарах туристов. По мнению политика, отдых в таких заповедных местах привлекает многих приезжих, которые неосторожно обращаются с огнем.