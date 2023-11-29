29 ноября 2023, 11:57
Лесной олень вышел на улицы города Сурска Пензенской области
Лесной олень пробежался по микрорайону Хутор города Сурска Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».
Видео с животным, разгуливающим по городу, появилось в Telegram-канале главы Городищенского района Павла Мигина. Местные жители нередко встречают диких зверей в населенных пунктах. Так, в Заречном почти каждый день можно увидеть лося.
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Отмечается, что зимой животные часто выходят на улицы города и проезжую часть: их привлекает соль, которой посыпают дороги.
Животные
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