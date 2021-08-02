Лесник рассказал об увольнении после поимки нарушителей в Курганской области

Бывший государственный лесной инспектор из Курганской области Алексей Саночкин, которому удалось разоблачить незаконную охоту, рассказал RT о своем увольнении.

Саночкин 22 года заведовал сектором охотничьего надзора по северной территориальной зоне отдела надзора в области животного мира Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. В начале этого года ему удалось добиться огласки незаконной охоты на волков, в которой принимал участие местный депутат и его высокопоставленные товарищи. 12 июля Саночкина уволили. Причина — за неоднократные взыскания.

«Якобы в течение года на меня были наложены дисциплинарные взыскания за то, что из 190 судебных дел по нарушению природоохранного законодательства от моего сектора было прекращено пять административных дел из-за недостаточных доказательств. Так бывает, это рабочие моменты. <…> Более того, в отношении сотрудников из моего сектора тоже начались проверки, а мое увольнение стало для всех показательным — мол, если кто-то тоже будет таким принципиальным, их ждет такая же участь», — поделился экс-инспектор.