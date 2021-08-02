Лесник рассказал об увольнении после поимки нарушителей в Курганской области

Государственный лесной инспектор Алексей Саночкин из Курганской области, который в начале 2021 года добился огласки незаконной охоты на волков депутата областной думы Дениса Хахалова и его приятелей, рассказал о своем увольнении. Об этом написал RT.

На фоне громкого скандала депутата сначала исключили из партии «Единая Россия», а несколько дней назад он, по данным СМИ, неожиданно подал прошение о снятии с него депутатского мандата. Оно будет рассмотрено на ближайшем заседании.

При этом 12 июля стало известно про увольнение Саночкина якобы по причине дисциплинарных взысканий. Более того, в отношении других сотрудников тоже начались проверки, а увольнение Саночкина, по его словам, стало для всех показательным.

В настоящее время бывший инспектор собирается подать иск в суд, чтобы обжаловать свое увольнение и запись в трудовой книжке. По словам Саночкина, в Курганской области существует большая коррупция, касающаяся расследования уголовных дел, связанных с незаконной охотой.

Саночкин рассказал, что незаконная охота на волков под руководством Сулейманова была осуществлена 6 февраля. В ней участвовал и депутат Хахалов. Дело в том, что за день до этого они охотились на лосей и, по всей видимости, пришли волки, которых они начали давить снегоходом, а часть просто застрелили. Возможно, никто бы и не узнал об этом, если бы охотники не стали хвастаться между собой кадрами и не выкладывали бы их в соцсети.

Бывший инспектор добавил, что хотел бы вернуться на прежнюю должность, ведь это дело всей его жизни. Из его крыла вышло много специалистов, которые работают по всей области. Его увольнение было не совсем понятно, потому что трудового законодательство он никогда не нарушал.