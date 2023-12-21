Общество 21 декабря 2023, 19:02 Лесничий Гончаров посоветовал искать елку в лесах Ленинградкой области на открытых местах под линейными объектами

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Искать елку к Новому году в лесах Ленинградской области стоит на открытых местах под линейными объектами. Там они всегда будут пушистые и симметричные, сообщил лесничий Кавголовского участкового лесничества Александр Гончаров телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, заходить в лес обязательно нужно с хорошим настроением. Не стоит искать елку, уходя глубоко в лес — это запрещено, добавил Гончаров.

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Отмечается, что Ленобласть является единственным субъектом, где елку можно получить бесплатно. Для разрешения на вырубку понадобится лишь российский паспорт, сообщил сайт gazeta.spb.ru.