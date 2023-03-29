Общество 29 марта 2023, 12:16 Лещенко признался, что продолжает слушать западную музыку Певец Лещенко сообщил, что продолжает слушать Адель и Бейонсе РИА «Новости»

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Российский певец Лев Лещенко заявил, что не отказался от прослушивания западной музыки на фоне непростой геополитической ситуации в мире. Его слова привел Пятый канал.

По мнению исполнителя, сейчас в шоу-бизнесе мало музыкантов, которые способны похвастаться качественными треками.

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«Чтобы быть в фокусе внимания, я фрагментарно слушаю нынешнюю музыку. Такие певицы, как Адель, Уитни Хьюстон и Бейонсе, всегда были, есть и будут. Но их, к сожалению, очень мало», — отметил певец.

Лещенко уточнил, что в основном сейчас востребован рэп, который за собой не несет особой выразительности.

«На отечественной сцене все превратилось в соревнование длинных ног и голых задниц. Какие-то человеческие мерзости, все это мне напоминает Кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы», — заключил он.

Ранее Лещенко заявил, что после смерти Александра Градского в шоу-бизнесе осталась лишь «творческая жижа».