29 марта 2023, 12:16
Лещенко признался, что продолжает слушать западную музыку
Певец Лещенко сообщил, что продолжает слушать Адель и Бейонсе
Российский певец Лев Лещенко заявил, что не отказался от прослушивания западной музыки на фоне непростой геополитической ситуации в мире. Его слова привел Пятый канал.
По мнению исполнителя, сейчас в шоу-бизнесе мало музыкантов, которые способны похвастаться качественными треками.
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«Чтобы быть в фокусе внимания, я фрагментарно слушаю нынешнюю музыку. Такие певицы, как Адель, Уитни Хьюстон и Бейонсе, всегда были, есть и будут. Но их, к сожалению, очень мало», — отметил певец.
Лещенко уточнил, что в основном сейчас востребован рэп, который за собой не несет особой выразительности.
«На отечественной сцене все превратилось в соревнование длинных ног и голых задниц. Какие-то человеческие мерзости, все это мне напоминает Кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы», — заключил он.
Ранее Лещенко заявил, что после смерти Александра Градского в шоу-бизнесе осталась лишь «творческая жижа».
Музыка
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