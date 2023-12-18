Общество 18 декабря 2023, 17:34 Леса на площади 14,6 тысячи гектаров высадили в Нижегородской области

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Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области сообщило о высадке лесов на площади 14,6 тысячи гектаров. Мероприятие проходило в рамках проекта «Сохранение лесов», написало ИА «Время Н».

Как рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев, план удалось выполнить на все 100%.

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«По данному показателю Нижегородская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Такие объемы позволят обеспечить баланс выбытия и создания новых лесов», — сказал он.