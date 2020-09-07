«Лес, природа, красота»: новую зону отдыха обустроили на берегу Шуонийоки

В Никеле на берегу реки Шуонийоки появилась новая зона отдыха. Работы по благоустройству набережной велись этим летом, и в минувшие выходные состоялось её торжественное открытие. Местные жители быстро оценили оборудованную площадь.

«Лес, природа, красота», — делится впечатлениями Любовь Личман. «Хорошие, заасфальтированные дорожки, детские площадки. Здесь есть, чем заняться деткам».

«Мы ездим сюда часто — раз в неделю точно», — добавляет Алёна Макарова. «Любую погоду мы ловим именно на первом мосту».

Само место можно назвать историческим. Живописный уголок в нескольких километрах от посёлка всегда манил к себе людей.

Светлана Дементьева из Никеля рассказывает: «Здесь же всё время никельчане собираются. Даже вот посмотрите фотохроники старых времён — никельчане постоянно здесь».

Теперь это не просто красивое место у реки, а полноценная зона отдыха. Для спортсменов — тренажёры, для малышей — качели, для спокойного времяпрепровождения — уютные беседки.

Владимир Чижов, заместитель директора центра социальных проектов «Вторая школа», отмечает: «Мы являемся оператором и, в данном случае, мы сделали запрос у населения — что населению важно и что они хотели увидеть. Все пожелания, которые были высказаны никельчанами и жителями Печенгского района, были услышаны и учтены при формировании этой площадки».

Оборудование зоны отдыха — часть программы социально-экономического развития Печенгского района. Компания «Норникель» реализует её совместно с властями муниципалитета.

«Дети мои здесь росли», — говорит первый заместитель главы администрации Печенского района Александр Живица. «Мы сюда ходили, брали рюкзачок, мангальчик, варили уху или шашлыки жарили».

Пока взрослые размышляют о будущем, подрастающее поколение наслаждается настоящим. А поводов для детской радости здесь много.

«Сейчас всё обновили, даже очень классно стало», — признается Ксения Грачёва. «Можно приезжать с младшими братьями, их спокойно можно оставить на площадке. Посидеть в беседке и поразговаривать с друзьями».

Виктория Мусина подтверждает: «Мне здесь больше всего нравится то, что очень ровная дорога, чтобы на великах было классно кататься».

Позаботились при обустройстве набережной не только о развлечениях и комфорте, но и о чистоте. Урны у каждой скамейки, на выезде — два больших контейнера для мусора. Сейчас у «первого моста» есть всё необходимое для культурного отдыха.