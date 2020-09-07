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    07 сентября 2020, 09:20

    «Лес, природа, красота»: новую зону отдыха обустроили на берегу Шуонийоки

    Редакция сайта 360°

    В Никеле на берегу реки Шуонийоки появилась новая зона отдыха. Работы по благоустройству набережной велись этим летом, и в минувшие выходные состоялось её торжественное открытие. Местные жители быстро оценили оборудованную площадь.
    «Лес, природа, красота»: новую зону отдыха обустроили на берегу Шуонийоки

    «Лес, природа, красота», — делится впечатлениями Любовь Личман. «Хорошие, заасфальтированные дорожки, детские площадки. Здесь есть, чем заняться деткам».

    «Мы ездим сюда часто — раз в неделю точно», — добавляет Алёна Макарова. «Любую погоду мы ловим именно на первом мосту».

    Само место можно назвать историческим. Живописный уголок в нескольких километрах от посёлка всегда манил к себе людей.

    Светлана Дементьева из Никеля рассказывает: «Здесь же всё время никельчане собираются. Даже вот посмотрите фотохроники старых времён — никельчане постоянно здесь».

    Теперь это не просто красивое место у реки, а полноценная зона отдыха. Для спортсменов — тренажёры, для малышей — качели, для спокойного времяпрепровождения — уютные беседки.

    «Лес, природа, красота»: новую зону отдыха обустроили на берегу Шуонийоки | Изображение 1

    Владимир Чижов, заместитель директора центра социальных проектов «Вторая школа», отмечает: «Мы являемся оператором и, в данном случае, мы сделали запрос у населения — что населению важно и что они хотели увидеть. Все пожелания, которые были высказаны никельчанами и жителями Печенгского района, были услышаны и учтены при формировании этой площадки».

    Оборудование зоны отдыха — часть программы социально-экономического развития Печенгского района. Компания «Норникель» реализует её совместно с властями муниципалитета.

    «Дети мои здесь росли», — говорит первый заместитель главы администрации Печенского района Александр Живица. «Мы сюда ходили, брали рюкзачок, мангальчик, варили уху или шашлыки жарили».

    «Лес, природа, красота»: новую зону отдыха обустроили на берегу Шуонийоки | Изображение 2

    Пока взрослые размышляют о будущем, подрастающее поколение наслаждается настоящим. А поводов для детской радости здесь много.

    «Сейчас всё обновили, даже очень классно стало», — признается Ксения Грачёва. «Можно приезжать с младшими братьями, их спокойно можно оставить на площадке. Посидеть в беседке и поразговаривать с друзьями».

    Виктория Мусина подтверждает: «Мне здесь больше всего нравится то, что очень ровная дорога, чтобы на великах было классно кататься».

    Позаботились при обустройстве набережной не только о развлечениях и комфорте, но и о чистоте. Урны у каждой скамейки, на выезде — два больших контейнера для мусора. Сейчас у «первого моста» есть всё необходимое для культурного отдыха.

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