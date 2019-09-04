«Лес беспечности не прощает!» 1500 заблудившихся спасли этим летом в Подмосковье

За лето 2019 года в лесах Московской области заблудились 1550 человек. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

На телефон «Единой службы спасения 112» поступило 1059 обращений с сообщением: «Заблудился в лесу». До сих пор не нашли 17 человек. Остальные были выведены силами лесничих, поисковых отрядов «Лиза Алерт» и МЧС России. Чаще всего терялись жители и гости региона старше 50 лет.

Сотни тысяч растений за день. Как пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье Подробнее

«Грибной сезон в Подмосковье продолжается. И число потерявшихся в лесу продолжает расти. Только за четыре первых дня сентября в „Единую службу спасения 112“ поступили тревожные сообщения о том, что в лесу заблудились 10 человек», — рассказал Иван Советников.

Чаще всего люди терялись в таких лесничествах, как «Русский лес», Клинское, Сергиево-Посадский и других.

«Чтобы прогулка лес не обернулась бедой, соблюдайте несложные правила. Предупредите своих родственников или знакомых, куда вы идете, возьмите с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете — не полагайтесь на свое знание местности. Лес беспечности не прощает!» — заключил Иван Советников.