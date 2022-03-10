Леру Кудрявцеву шокировала смерть солиста группы «Отпетые мошенники» Тома Хаоса

Популярный артист и бывший солист группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, больше известный как Том Хаос, скончался. Смерть 50-летнего музыканта в беседе с «360» прокомментировала известная российская телеведущая и актриса, ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева.

Она призналась, что просто в шоке от случившегося. Кудрявцева весь день работала и не знала о кончине Зинурова. Совсем недавно в студии ее программы музыкант выступал в качестве гостя и проводил с телеведущей откровенную беседу.

«Прекрасно пообщались, все было прекрасно, я его знаю очень давно. В последнее время он был немного расстроенный — что-то случилось у него по работе, по карьере. Очень приятный, клевый, добрый. Я сейчас не знаю, что сказать, потому что в шоке», — поделилась Кудрявцева.

Группа «Отпетые мошенники» начала свою карьеру в 1996 году. В ее первоначальном составе было трое солистов — Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. Они исполнили такие хиты, как «А у реки», «Девушки бывают разные», «Бросай курить», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби».