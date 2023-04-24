Общество 24 апреля 2023, 09:23 Leroy Merlin продаст все свои склады в России «Коммерсант»: Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России Викимедиа

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Французский DIY-ретейлер Leroy Merlin заявил о намерении продать все свои складские помещения в России и заключить договор аренды с новыми собственниками. Об этом сообщил «Коммерсант».

Речь идет о 270 тысяч квадратных метрах складов в Подмосковье оценочной стоимостью до 12 миллиардов рублей. Это логопарки в «Южных вратах» в Домодедове и в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском городском округе.

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По данным издания, на эти активы претендуют Central Properties и «Венталл-Девелопмент». Планируется, что сделка по продаже складов пройдет в формате sale & leaseback, когда бывший собственник объекта остается его арендатором,

В середине марта представитель Leroy Merlin заявил о продолжении работы компании в России. Организация собиралась сохраняет все рабочие места и ассортимент товаров.

Ранее появилась информация о возможной продаже гипермаркетов ретейлера с передачей контроля над ними местным предпринимателям.