Туристический информационный центр Подмосковья начал работать в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова. На стенде от Солнечногорска гостей сперва угостили кондитерскими изысками, а затем рассказали о лучших туристических местах округа.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Туристский информационный центр Подмосковья начал свою работу в аэропорту в пятницу, 13 сентября. Его первым участником стало Солнечногорье, которое рассказало о возможностях своего округа.

«Очень знаково, что именно Солнечногорье стало первым муниципалитетом региона, представившим свой потенциал. На территории округа расположено множество знаменитых исторических и архитектурных объектов, которые являются излюбленными местами среди туристов со всей страны», — отметила заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Наталья Зубакина.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Во время презентации гостей стенда угостили сладостями компаний «Александра» и «Сладкий орешек», а также дали попробовать натуральное мороженое с экзотическими вкусами от «АйсКро». Кроме этого, всех желающих напоили «Королевской водой». Сладости и напитки пришлись по вкусу многим дегустаторам.

Никто из гостей не ушел от стенда Солнечногорья с пустыми руками. Всем подарили сладости, которые были сделаны в округе — в память о приятной встрече.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Для любителей селфи организаторы устроили красочную фотозону. Любой мог сфотографироваться с аниматорами, которые изображали известных исторических личностей. В их числе Екатерина II, Михаил Лермонтов и Александр Блока.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Зубакина добавила, что рассказ о Солнечногорье заинтересовал пассажиров аэропорта. Она отметила, что в округе есть много достопримечательностей, которые могут с большой охотой посетить туристы. Среди них — усадьба Середниково, которая является одним из лермонтовских мест.