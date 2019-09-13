Солнечногорье — туристическая звезда Домодедово. Пассажиров встретили мороженым и селфи
Туристский информационный центр Подмосковья начал свою работу в аэропорту в пятницу, 13 сентября. Его первым участником стало Солнечногорье, которое рассказало о возможностях своего округа.
«Очень знаково, что именно Солнечногорье стало первым муниципалитетом региона, представившим свой потенциал. На территории округа расположено множество знаменитых исторических и архитектурных объектов, которые являются излюбленными местами среди туристов со всей страны», — отметила заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Наталья Зубакина.
Во время презентации гостей стенда угостили сладостями компаний «Александра» и «Сладкий орешек», а также дали попробовать натуральное мороженое с экзотическими вкусами от «АйсКро». Кроме этого, всех желающих напоили «Королевской водой». Сладости и напитки пришлись по вкусу многим дегустаторам.
Никто из гостей не ушел от стенда Солнечногорья с пустыми руками. Всем подарили сладости, которые были сделаны в округе — в память о приятной встрече.
Для любителей селфи организаторы устроили красочную фотозону. Любой мог сфотографироваться с аниматорами, которые изображали известных исторических личностей. В их числе Екатерина II, Михаил Лермонтов и Александр Блока.
Зубакина добавила, что рассказ о Солнечногорье заинтересовал пассажиров аэропорта. Она отметила, что в округе есть много достопримечательностей, которые могут с большой охотой посетить туристы. Среди них — усадьба Середниково, которая является одним из лермонтовских мест.