Лера Кудрявцева почувствовала себя лучше после удаления силиконовых имплантов

В начале недели в Instagram Леры Кудрявцевой появился пост с фотографией из больницы, что не на шутку взволновало поклонников телеведущей. Она сообщила, что ей пришлось провести срочную операцию по удалению силиконового импланта. Оказалось, что он лопнул в организме Леры, и часть вещества вытекла в молочную железу. Сейчас Кудрявцева чувствует себя хорошо, о чем поспешила сообщить своим подписчикам.

«Спасибо, все хорошо», — написала телеведущая.