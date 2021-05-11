Лепнина рухнула с фасада дома в Петербурге и пробила голову женщине

Днем 11 мая от фасада дома на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге откололся кусок лепнины. Он упал на голову прохожей. Женщина получила травму. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Очевидцы рассказали, что пострадавшей оказали первую помощь медики, а потом ее отвезли в больницу. На место происшествия приехала полиция. Лепнина в кровь разбила женщине голову.

Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке», пострадавшей 47 лет. По данным канала, фасад обрушился из-за того, что сливную воронку на доме дореволюционной постройки установили неправильно: лепнину размыла вода.

В середине апреля на головы прохожих рухнула облицовка фасада одного из домов на Гоголевском бульваре в Москве. Людям понадобилась медицинская помощь. После этого происшествия столичная прокуратура начала проверку.