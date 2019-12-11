Леонтьев назвал версию о гибели МН17 от выстрела истребителя провокацией

«Это была провокация, но ошибкой я это не считаю, и время доказало, что мы были правы. Не знаю, почему Константин Эрнст так сказал, но он имеет право на свое мнение», — приводит «Интерфакс» слова Леонтьева, который вел на Первом канале в 2014 году программу «Однако», в рамках которой этот снимок и показали. Собеседник добавил, что не представлял в передаче эту фотографию как доказательство — на основе этого снимка лишь выдвинули версию. Леонтьев отметил, что это предположение до сих никто не опроверг.

NYT: Эрнст признал ошибку в сюжете Первого канала о сбившем MH17 истребителе Подробнее

Речь идет о снимке с истребителем в момент запуска ракеты. Самолет на фото не был российским. Эрнст во время беседы с американским журналистом Джошуа Яффой признал, что это ошибка.

В 2014 году лайнер Boeing 777, который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек.