Леонида Волкова, объявленного в международный розыск, заочно арестовали

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он также объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова», — передало РИА «Новости» ее слова.

Волкова арестуют на два месяца сразу же, как только задержат на территории России или экстрадиции.

Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами «а», «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ. По обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.

По данным Следственного комитета, уголовное дело возбудили из-за видео, на которых руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков «обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях»/