Общество 06 июля 2023, 15:04 Леонид Зюганов предоставил документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы Леонид Зюганов предоставил в МГИК подписи мундепов для выдвижения на пост мэра Москвы РИА «Новости»

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Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов предоставил необходимые документы для регистрации кандидатом в мэры столицы от партии КПРФ. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Парламентарий передал в Мосгоризбирком 112 нотариально заверенных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения. Депутат уточнил, что программу к выборам он предоставит позже.

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Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

Ранее Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на пост мэра.