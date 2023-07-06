06 июля 2023, 15:04
Леонид Зюганов предоставил документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы
Леонид Зюганов предоставил в МГИК подписи мундепов для выдвижения на пост мэра Москвы
Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов предоставил необходимые документы для регистрации кандидатом в мэры столицы от партии КПРФ. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Парламентарий передал в Мосгоризбирком 112 нотариально заверенных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения. Депутат уточнил, что программу к выборам он предоставит позже.
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Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
Ранее Сергей Собянин предоставил в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на пост мэра.
КПРФ
Единый день голосования
Москва 2023
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