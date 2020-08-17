Леонид Зюганов назвал возможное место прощания с Николаем Губенко

Депутат Мосгордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов назвал возможное место прощания с российским актером и режиссером Николаем Губенко.

Уточняется, что мероприятие может пройти в среду, 19 августа в театре «Содружество актеров Таганки». По словам Зюганова, в настоящий момент этот вопрос решается с супругой Губенко, пишет газета «Аргументы и факты».

Народный артист РСФСР, государственный деятель Губенко умер в воскресенье, 16 августа. Ему было 78 лет.