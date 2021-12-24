Леонид Якубович заявил, что шоу «Поле чудес» не изменится после перезапуска
Российский телеведущий Леонид Якубович рассказал, изменится ли шоу «Поле чудес» после перезапуска. По его словам, все должно остаться как было, и он даже рад такому исходу. Об этом написала Lenta.ru.
«Название не изменилось, ну и слава богу», — отметил Якубович.
Первоначально обновленное шоу планировалось выпускать с начала 2022 года под названием «Наше Поле чудес». Однако Первый канал договорился с телекомпанией «ВИД», которая выпускала передачу, что название останется прежним.
О том, что шоу будут перезапускать, стало известно 30 ноября. Первый канал договорился о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, калькой которой и была программа «Поле чудес». Леонид Якубович по-прежнему будет ее ведущим.