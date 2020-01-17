Леонид Блаватник выделит миллион долларов на полет к Луне
Миллиардер Леонид Блаватник намерен выделить миллион долларов частному израильскому предприятию SpaceIL на повторный полет к поверхности Луны. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Мы рады приветствовать Лена Блаватника в семье SpaceIL», — обозначил глава компании Ярив Баш.
По данным издания, весной прошлого года аппарат «Берешит», изготовленный SpaceIL, при посадке на Луну потерпел аварию. Предполагается, что на выделенные деньги наймут нового руководителя проекта, которому удастся реализовать миссию «Берешит-2».