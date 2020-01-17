Леонид Блаватник выделит миллион долларов на полет к Луне

«Мы рады приветствовать Лена Блаватника в семье SpaceIL», — обозначил глава компании Ярив Баш.

По данным издания, весной прошлого года аппарат «Берешит», изготовленный SpaceIL, при посадке на Луну потерпел аварию. Предполагается, что на выделенные деньги наймут нового руководителя проекта, которому удастся реализовать миссию «Берешит-2».