Общество 07 декабря 2023, 15:18 Lenta.ru: записи о встрече с другом в тетради открывшей стрельбу в Брянске ученицы оказались конспектом

Читать 360tv в

В тетради ученицы, открывшей стрельбу в гимназии Брянска 7 декабря, обнаружили записи о встрече с другом. Они могли были конспектом по одному из предметов, сообщила Lenta.ru.

В тетради написаны две фразы: «Я буду рад встретиться с другом» и «Мне нужно будет обязательно встретиться с другом». По мнению корреспондентов издания, девочка не строила таких планов, а просто изучала русский язык.

Реклама

На это указывают схемы-пояснения «быть + кр. прил. + н. ф.» и «быть + к. с. + н. ф.», которые обозначают состав сказуемых.