Общество 21 декабря 2023, 16:08 Lenta.ru: россиянки хотели бы освоить традиционно мужские профессии

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Россиянки не против попробовать себя в традиционно мужских профессиях, таких, как машинист или пилот. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на собственный опрос.

Представительницы прекрасного пола хотели бы освоить мужские специальность из-за более высоких зарплат. Кроме того, на многих мужских работах предлагают более расширенный социальный пакет.

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Как добавил сайт KP.RU, женщины готовы стать пилотами, машинистами, токарями, автомеханиками, матросами и даже работать в охране.

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