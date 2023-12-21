21 декабря 2023, 16:08
Lenta.ru: россиянки хотели бы освоить традиционно мужские профессии
Россиянки не против попробовать себя в традиционно мужских профессиях, таких, как машинист или пилот. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на собственный опрос.
Представительницы прекрасного пола хотели бы освоить мужские специальность из-за более высоких зарплат. Кроме того, на многих мужских работах предлагают более расширенный социальный пакет.
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Как добавил сайт KP.RU, женщины готовы стать пилотами, машинистами, токарями, автомеханиками, матросами и даже работать в охране.
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