Водолазы будут искать пропавшего в Ленобласти лесничего

Водолазы начнут поиски лесничего, который пропал в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Антона Паулина.

Мужчина пропал 26 января. Он отправился на работу и после этого перестал выходить на связь. Чуть позже рядом с рекой был обнаружен его автомобиль.

«Водолазная группа „ДобротворецЪ“ заявку получила, но на данный момент, в силу нестабильной ледовой обстановки, они пока не имеют возможности работать», — рассказал Паулин.

Он уточнил, что поиски будут продолжаться, пока мужчину не найдут.