Ленобласть ужесточила ограничения на время нерабочих дней

Работу дискотек, концертов, ночных клубов и крупных торговых центров запретили в Ленинградской области на время нерабочих дней. В рестораны, кино, фитнес-клубы, бассейны и отели будут пускать только по QR-кодам.

Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров приостановят свою работу в регионе с 30 октября по 7 ноября. Исключение составят продуктовые магазины и аптеки. Фуд-корты будут работать только навынос. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти Ленинградской области.

Проведение дискотек, концертов, посещение ночных клубов запрещены в регионе с 30 октября по 7 ноября, с 8 ноября вход на такие мероприятия будет осуществляться только при наличии QR-кода.

Рестораны и кафе с 30 октября будут принимать посетителей исключительно при наличии QR-кода или ПЦР-теста. Такая же мера касается и работников заведения. Сайт kp.ru со ссылкой на власти передал, что Выборгский район перешел в красную зону.

Режим нерабочих дней будет действовать в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября так же, как и во многих регионах России. Указ о введении нерабочих дней президент РФ Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Согласно ему, заработная плата работников в этот период должна быть сохранена.