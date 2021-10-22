Ленивый мопс стал признанным оракулом для пользователей TikTok

Житель Нью-Йорка Джонатан Грациано научился предсказывать результаты грядущего дня по поведению своего пса по кличке Нудл. Каждое утро он поднимает 13-летнего мопса и наблюдает за его поведением. Если сонная собака вновь уляжется — значит, день будет не очень, если пес усидит несколько минут — благоприятным.

На аккаунт мужчины подписано 3,1 миллиона пользователей. Но ролики набирают гораздо больше просмотров. Нудл приобрел необычайную популярность. Многие пользователи признались, что начали вставать утром пораньше, чтобы посмотреть на «прогноз» под названием Вones or no bones («кости или без костей»).

Грациано объяснил The New York Times странное название тем, что, когда Нудл хочет спать, он похож на желе без костей.

Пес и его хозяин стали очень популярны — их приглашают на ТВ-программы, к прогнозам собаки прислушиваются политики и известные спортсмены. Грациано начал публиковать ролики почти каждый день, ведь их ждут миллионы подписчиков, которые вполне серьезно планируют свой день в соответствии с настроением Нудла.

Дело дошло до курьезов. Как сообщил канал NBCNews, хоккейная команда из Колорадо объяснила свой проигрыш тем, что день был «без костей». Губернатор Луизианы призвал население вакцинироваться в день, который лежебока Нудл счел благоприятным.

На днях из-за нового тренда в TikTok российские школьники начали переименовывать на картах названия школ — имени Моргенштрена или Губки Боба.