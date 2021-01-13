Ленинградский зоопарк подготовился к лечению приматов от коронавируса

Известно, что в зоопарке Сан-Диего коронавирус обнаружили у нескольких обезьян. Их заразил сотрудник, который перенес коронавирус бессимптомно. Сейчас у животных кашель и немного заложен нос.

В Ленинградском зоопарке рассказали, что готовы к подобным ситуациям. Там добавили, что в вольерах регулярно проводится уборка и за состоянием питомцев следит ветеринар.

«Без особой надобности обследование не проводится, поскольку это огромный стресс для животного», — пояснили в зоопарке.

Также специалисты уточнили, что не видят поводов для паники, так как случай заражения приматов пока только один. Кроме того, новых животных, которые только поступили в зоопарк, отправляют в карантинную зону и также наблюдают за их состоянием.

«Максимально стараемся следовать правилам Роспотребнадзора для того, чтобы у нас было безопасно», — рассказали в учреждении.