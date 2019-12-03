  • Ленина предложили перенести в музей

    03 декабря 2019, 23:44

    Ирина Нагайникова

    3 декабря лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов отметил рост числа посетителей мавзолея. Он счел это весомым аргументом против захоронения Ленина. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Зампред Совета общества «Мемориал» Никита Петров сравнил нахождения Ленина в мавзолее на Красной площади с языческим поклонением.

    Он уточнил, что тело коммунистического лидера можно было бы перенести в музей научно-естественной истории либо похоронить.

    «А похоронить это было бы самое правильное, с моей точки зрения, потому что и родственники Ленина выступали за захоронение, да и многие большевики высказывали по этому поводу неодобрение, потому что это была уступка темным и архаичным настроениям населения. В сегодняшней России в 21 веке это выглядит анахронизмом», — заявил Петров.

    По его словам, Зюганов заблуждается относительно мотивов посетителей мавзолея.

    «Напрасно Геннадий Андреевич обольщается тем, что идеи Ленина вдруг обретают какую-то популярность. Ничего подобного: большинство ходят смотреть на что-то интересное и необычное, нежели всерьез вникают в то, кто был Ленин и каковы его идеи, и что он значит для нашей истории», — объяснил Петров.