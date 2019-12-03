Ленина предложили перенести в музей

Зампред Совета общества «Мемориал» Никита Петров сравнил нахождения Ленина в мавзолее на Красной площади с языческим поклонением.

Он уточнил, что тело коммунистического лидера можно было бы перенести в музей научно-естественной истории либо похоронить.

«А похоронить это было бы самое правильное, с моей точки зрения, потому что и родственники Ленина выступали за захоронение, да и многие большевики высказывали по этому поводу неодобрение, потому что это была уступка темным и архаичным настроениям населения. В сегодняшней России в 21 веке это выглядит анахронизмом», — заявил Петров.

По его словам, Зюганов заблуждается относительно мотивов посетителей мавзолея.

«Напрасно Геннадий Андреевич обольщается тем, что идеи Ленина вдруг обретают какую-то популярность. Ничего подобного: большинство ходят смотреть на что-то интересное и необычное, нежели всерьез вникают в то, кто был Ленин и каковы его идеи, и что он значит для нашей истории», — объяснил Петров.