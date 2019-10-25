Лекции, мастер-классы и много практики. Региональный чемпионат WorldSkills пройдет в ноябре

Какие навыки помогут стать успешным и востребованным? Подмосковная команда WorldSkills начала тренировку в преддверии регионального чемпионата. В течение трех дней эксперты и участники будут слушать лекции, участвовать в тренингах и деловых играх.

Ближайшие три дня студента и бизнесмена Александра Никифорова расписаны буквально по минутам: тренинги, мастер-классы, занятия по личностному росту и развитию. Молодой человек готовится к отборочному чемпионату WorldSkills. Выступит он в компетенции «Предпринимательство». Представлять он будет свои проект — картины на футболках. Вместе с другом юный бизнесмен начал его реализовывать в августе. Пока продажи идут неважно. Поэтому Александру требуется помощь специалиста.

«От сегодняшнего тренинга хочу получить какие-то новые эмоции, знания — это может помочь развить данный проект. Возможно, также пообщаться лично с нашим тренером, потому что бизнес-тренер может что-то подсказать», — сказал участник тренинга Александр Никифоров.

Источник фото: телеканал «360»

Более 100 человек — это участники и эксперты. Их ждут три дня лекций, дискуссий, деловых игр и встреч с международными экспертами. Программа этого тренинга сильно отличается от предыдущей. Организаторы постарались охватить максимум, пригласили для работы даже психологов. Ведь уверенность в своих силах — тоже важная составляющая успеха.

«Когда мы обсуждали тренинг, как мы можем помочь нашей команде стать лучше, мы приняли решение, что надо менять полностью подход. И сейчас это для нас новый этап. И мы надеемся на то, что это даст очень хороший результат, обратную связь от ребят», — сообщила руководитель информотдела регионального центра WorkdSkills МО Ольга Пилипенко.

Источник фото: телеканал «360»

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Будет не только теория, но и практика. Педагог из Дмитрова Данила Лоскутов проводит занятия по 3D-моделированию для компьютерных игр. Уроки очень популярны. А один из его учеников даже выступал на национальном чемпионате в Казани, правда, пока завоевать призовое место не удалось. Но ошибки проанализированы, цели поставлены. Тренинг — это еще одна ступень на пути к победе.

«Лично для меня абсолютно интересна вся программа. Больше хотелось практики — разбора кейсов, реальных кейсов. Интернациональный worldskills — это очень важно, это хороший опыт», — отметил участник тренинга, педагог Дмитровского института непрерывного образования Данила Лоскутов.

Источник фото: телеканал «360»

Через три дня участники тренинга разъедутся — применять полученные знания на практике. На подготовку к региональному чемпионату остается не так много времени. Стартует он уже 11 ноября.