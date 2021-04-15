Лекции диетологов предложили ввести в школьное расписание

Современные дети в России все чаще страдают от лишнего веса и других проблем со здоровьем, которые связаны с неправильным питанием. Чтобы решить проблему, в школы надо приглашать диетологов с лекциями. С таким предложением выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Свою инициативу Волынец изложила в письме главе Минздрава Михаилу Мурашко.

«В связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в целях повышения культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних <…> прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков (занятий во внеурочное время) диетологов в рамках курса „Здоровое питание и образ жизни“», — приводит RT текст письма Волынец.

Лекции с участием врачей-диетологов она предложила проводить раз в три месяца. По желанию родителей и ребенка можно ввести индивидуальный осмотр и наблюдение за динамикой веса ученика. Волынец считает, что для общего оздоровления российских школьников к лекциям диетологов можно добавить мастер-классы от спортсменов и фитнес-тренеров.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, чем лучше кормить школьников перед занятиями. По ее словам, для завтрака подойдут кисломолочные продукты, каши, вареные яйца, термически обработанные овощи и котлеты.