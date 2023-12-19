Общество 19 декабря 2023, 18:44 Лектор Кодинов заявил, что для хорошего публичного выступления важны идея и призыв к действию

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Выступление оратора со сцены будут смотреться хорошо в том случае, если у выступающего есть некая идея и призыв к действию. Об этом изданию Life сообщил лектор Российского общества «Знание» Николай Кодинов.

Он также отметил важность определенных слов, на которые нужно делать акцент. Кроме того, оратору следует понимать, что в предложении главное, чтобы правильно донести свою мысль.

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«Прежде чем начать говорить, нужно ответить на несколько вопросов: Зачем я говорю, как я говорю и что я говорю. Если „как?“ — это орфоэпия, артикуляция, дикция, дыхание, то „что?“ — это уже логика речи», — добавил Кодинов.