Лектор из МГУ рассказал о «нулевой зарплате». В вузе его заявление опровергли

Сотрудник МГУ заявил, что ему предложили читать лекции на «безвозмездной основе». В столичном вузе сведения о «нулевой зарплате» опровергли, назвав информацию несоответствующей действительности.

Ситуацию прояснил в беседе с газетой «Ведомости» исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ Лев Белоусов.

«Работающие на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой», — заметил он.

Ранее лектор факультета Аскольд Иванчик на своей странице в Facebook рассказал, что ему поступило предложение с осени даром читать лекции студентам.

«Мне любезно предложено читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе. <…> Выяснилось, что все официально, и МГУ теперь оформляет сотрудников с нулевой зарплатой», — написал преподаватель.

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По словам Белоусова, с начала нового учебного года Иванчик не встречался с администрацией высшего учебного заведения. Предложения читать лекции он тоже не получал.

Сам Иванчик объяснил «Коммерсанту», что его основным местом работы является Институт всеобщей истории РАН. В МГУ с 2006 года историк работает по совместительству — преподает курс греческой эпиграфики. Кроме лекций, заметил он, в его обязанности входит ведение семинаров и прием экзаменов.

Предложение руководства МГУ работать на безвозмездной основе Иванчик назвал «полным неуважением к сотрудникам». По закону, уточнил лектор, совместителю полагается максимум половина ставки штатного преподавателя.