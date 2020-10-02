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    02 октября 2020, 19:42

    Лексиколог отреагировал на изменение русского языка в Сети во время пандемии

    Алена Макаренко

    Во время пандемии общение по большей части ушло в интернет. Русский язык оброс американизмами. О будущем родного языка высказалась ведущий научный сотрудник Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, лексиколог Александра Ольховская, сообщило ОТР.
    Лексиколог отреагировал на изменение русского языка в Сети во время пандемии

    Процессы, происходящие в разговорной речи, нормальны и закономерны, уверена она.

    За свою историю русский пережил пять волн заимствований из различных языков — старославянского, тюркского, голландского, немецкого и французского.

    «Наличие большого количества заимствований и неологизмов говорит как раз о том, что наша жизнь стремительно поменялась. Если 50 лет назад у нас был только „кофе черный“ и „кофе с молоком“, то сегодня у нас есть „эспрессо“, „капучино“, „американо“ и другие разновидности. Слова описывают новые реалии», — обратила внимание Ольховская.

    Славянофилы часто предлагают использовать в речи искусственные слова. Однако на практике они редко уживаются в отличие от заимствований из другого языка.

    Носители языка болезненно реагируют на появление чужеродных слов. В ответ они постоянно напоминают о существовании слов, идентичных иностранным по содержанию. Но заимствования внедряются именно потому, что носители языка уточняют какой-то смысл, пояснила сотрудник института. Хорошим пример она считает «контент» против «содержания». Под первым подразумевается информационное наполнение электронного ресурса, и именно в этом состоит специфика назначения этого слова.

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