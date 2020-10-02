Лексиколог отреагировал на изменение русского языка в Сети во время пандемии

Процессы, происходящие в разговорной речи, нормальны и закономерны, уверена она.

За свою историю русский пережил пять волн заимствований из различных языков — старославянского, тюркского, голландского, немецкого и французского.

«Наличие большого количества заимствований и неологизмов говорит как раз о том, что наша жизнь стремительно поменялась. Если 50 лет назад у нас был только „кофе черный“ и „кофе с молоком“, то сегодня у нас есть „эспрессо“, „капучино“, „американо“ и другие разновидности. Слова описывают новые реалии», — обратила внимание Ольховская.

Славянофилы часто предлагают использовать в речи искусственные слова. Однако на практике они редко уживаются в отличие от заимствований из другого языка.

Носители языка болезненно реагируют на появление чужеродных слов. В ответ они постоянно напоминают о существовании слов, идентичных иностранным по содержанию. Но заимствования внедряются именно потому, что носители языка уточняют какой-то смысл, пояснила сотрудник института. Хорошим пример она считает «контент» против «содержания». Под первым подразумевается информационное наполнение электронного ресурса, и именно в этом состоит специфика назначения этого слова.