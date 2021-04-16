Лекарства в Ивановской области будут продавать по QR-коду

В руководстве Ивановской области рассказали, что региональным аптекам предоставят доступ к системе электронных рецептов. Об этом сообщил «Царьград».

Отмечается, что впервые о переходе на электронную систему оформления рецептов глава региона Станислав Воскресенский рассказал на встрече с волонтерами из штаба «МыВместе». Идея перехода на эту систему возникла в связи с жалобами на бумажную волокиту при доставке препаратов для людей, которые находятся в группе риска и сидят дома на самоизоляции.