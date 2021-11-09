Лейбл «Раймс Мьюзик» попал под удар из-за песен Моргенштерна и Элджея о наркотиках

Протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла «Раймс Мьюзик» поступил в Зюзинский суд Москвы. Претензии касаются песен Элджея и Моргенштерна. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Дело об административном нарушении в отношении ООО „Раймс Мьюзик“ (образовано в Уфе) зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена», — заявил собеседник агентства.

По статье КоАП РФ о пропаганде наркотических средств компания может получить штраф от 1 до 1,5 миллиона рублей. Также ее может ждать административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В суде объяснили, что протокол составили из-за того, что в открытом доступе находится песня Моргенштерна «Виски на завтрак». Уточняется, что в тексте положительно оценивались наркотики и их употребление.

Также правоохранительные органы обратили внимание на песню Элджея Hello Kitty. В ней не было положительной оценки наркотических средств, но сами они упоминались.

Ранее Моргенштерна уже оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. На Элджея тоже был составлен отдельный протокол, но позже суд вернул документ для внесения поправок.