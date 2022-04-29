Легойда объяснил, почему важно праздновать Пасху при любых обстоятельствах

Несмотря на сложные времена, Пасху и другие святые праздники надо праздновать. Нет греха или события, которые могли бы перекрыть пасхальную радость. Главное — бороться с таким грехом, как ненависть. Такое мнение высказал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что из-за первой волны ковида во многих регионах страны закрыли храмы. При этом РПЦ говорила, что Пасха все равно будет и ее ничто не может отменить.

«И когда я сегодня слышу: „Ну как праздновать Пасху в таких обстоятельствах?“ — я эмоционально, по-человечески это понимаю, а евангельски нет. Пасха — это же не бессмысленный хохот, Пасха не переодевание из темных одежд в светлые. Когда мы говорим о пасхальной радости, мы в пределе говорим о спасении человечества. И нет такого греха и его последствий, которые могли бы перекрыть пасхальную радость. Поэтому Пасху не может отменить никто и ничто. Никакие события», — подчеркнул Легойда.

По его словам, если православные пытаются строить свою жизнь по Евангелию, то нужно определить, где место христианина. Оно, по его мнению, на кресте и со Христом. Легойда сказал, что верующие должны пытаться побороть в себе грех преумножения ненависти.

«Не может верующий человек ни при каких условиях быть проводником ненависти. Этому нет оправдания ни с какой стороны. Вот что значит сегодня встретить Пасху. Несмотря на тяжесть, драматизм и даже трагизм ситуации, это и некая возможность обновления для нас. Любой кризис — это шанс», — резюмировал представитель РПЦ.

Православные в этом году праздновали Пасху 24 апреля. Сейчас в России идет пасхальная неделя, или Светлая седмица.