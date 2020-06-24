    24 июня 2020, 19:35

    Легойда назвал преодолением разрыва в обществе введение НДФЛ для богатых

    Анатолий Минкин

    Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, чей ежегодный заработок превышает пять миллионов рублей в год поможет преодолеть имущественное расслоение. Об этом написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
    Легойда назвал преодолением разрыва в обществе введение НДФЛ для богатых

    Он заявил, что эта предложенная президентом Владимиром Путиным мера нравственно оправдана. Он напомнил слова Патриарха Кирилла, который ранее заявлял о важности преодоления разрыва между богатыми и бедными, который стал одним из серьезных вызовов, стоящих перед государством.

    При этом сам Легойда отметил, что многие состоятельные люди уже давно жертвуют более 15% своих личных доходов на нужды бедных сограждан и социальные проекты Русской Православной церкви.

    Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил, что с 1 января 2021 года в стране вводится особая ставка налога на доходы физических лиц в 15%. По ней станут платить те, кто зарабатывает за год более пяти миллионов рублей. Под новую ставку попадают все средства, которые превышают эту сумму. Деньги пойдут на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.